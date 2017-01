Vincenzo Durevole, il ballerino di 'Amici 13' si sfoga: "La mia Campania mi snobba"

08:55 - Dopo aver conquistato il primo posto ad "Amici 13", il ballerino napoletano Vincenzo Durevole non ha avuto altrettanto successo nella sua terra natia. A "Dipiù Tv" ha infatti ammesso che fuori dal talent di Maria de Filippi "la prima delusione è arrivata dalla mia regione, la Campania. Tolta una serata ad Ischia, nessuno della mia regione mi ha cercato. Non è una questione di soldi, ma di orgoglio campano".

"Dovrei far finta di nulla ma non ci riesco. Per questo ho cambiato i miei progetti: volevo investire i cinquantamila euro vinti ad Amici per spostare la mia scuola di danza a Napoli. Ora non ne sono così certo".



Per fortuna a supportarlo c'è la fidanzata Giovanna, anche lei ex ballerina di "Amici", e i tanti fan che lo seguono in giro per l'Italia. "Alcuni organizzano anche dei pullman per venirmi a trovare a casa mia e mi danno consigli. Molti considerano me e Giovanna i protagonisti di una fiaba d'amore e ci incoraggiano a sposarci e fare figli".

Matrimonio e bebé non sono al momento nei progetti della coppia, che però andrà presto a vivere insieme: "Stiamo cercando casa in questi giorni, è un bel salto in avanti per la nostra relazione. Andiamo a vivere a Roma e vogliamo continuare a studiare per diventare ballerini sempre più bravi".