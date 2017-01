Van Der Beek, ruolo comico in "Friend With Better Lives"

11:35 - James Van Der Beek sta provando in tutti i modi a scrollarsi di dosso l'immagine di adolescente imbranato e timido che interpretava in "Dawson's Creek". Dopo aver recitato nella parodia di se stesso in "Non fidarti della str**** dell'interno 23"; ora è protagonista della sit-com della CBS "Friends with Better Lives". Nello show interpreta Will, un trentenne tradito e lasciato dalla moglie.

"Friends with Better Live" segue le vicende di un gruppo di trentenni, convinti che gli amici abbiano vite più soddisfacenti della loro. Tra questi c'è Will (Van Der Beek) che dopo essere stato lasciato dalla moglie cerca, senza successo, di diventare un latin-lover. A sostenerlo Andi (Majandra Delfino) e Bobby (Kevin Connolly), sposati e con due figli. Oltre a loro Jules (Brooklyn Decker), che sta per sposarsi con Lowell (Rick Donald) lasciando così l'amica Kate (Zoe Lister Jones) come ultima single del gruppo.