Valerio Scanu e Andrea Dianetti, botta e risposta su Twitter

Su Twitter Valerio Scanu ha cinguettato: "Quant'è frustrante, per uno che crede di essere un doppiatore, prestare la propria immagine ed essere doppiato?". Forse si riferiva all'attore e conduttore Andrea Dianetti di "Amici 5" che è stato doppiato per una nota pubblicità di cellulari per una scelta di marketing che ha applicato lo stesso trattamento a colleghi di altri Paesi. La replica del diretto interessato? "Sei un signore come sempre".

Comunque c'è da dire che la polemica si è subito fermata sul nascere e sia Scanu che Dianetti non hanno continuato a cinguettare.



Attualmente Andrea Dianetti conduce "Most Popular" su iLike.Tv con Selenia Orzella mentre Scanu è testimonial dello spot della Melegatti, ha partecipato al Coca-Cola Summer Festival ed è impegnato in concerti in giro per l'Italia.