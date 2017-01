17 giugno 2014 Valentina, quando Demetra Hampton scaldava le notti degli italiani Nel 1989 la modella americana si rivelò con la serie erotica ispirata al personaggio di Crepax Tweet google 0 Invia ad un amico

11:34 - Era il 1989 quando Demetra Hampton, 21enne ex ginnasta e modella americana, venne scoperta dal pubblico italiano grazie al personaggio di Valentina. Fu infatti lei ha interpretare il celebre personaggio ideato da Crepax nella serie tv a tinte erotiche trasmessa da Italia 1. Una serie nella quale fecero apparizioni anche attori poi divenuti celebri in contesti anche diversi, come Kim Rossi Stuart, Antonello Fassari e Giorgio Tirabassi. Ma all'epoca gli occhi erano tutti per il fisico statuario di Demetra.