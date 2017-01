23 settembre 2014 Usa, si fa fare un terzo seno e parteciperà a un reality: sarà tutto un bluff? Jasmine Tridevil avrebbe speso 20mila dollari per sottoporsi a un intervento per aggiungere un pezzo al suo decolté. E parteciperà a un programma di Mtv Tweet google 0 Invia ad un amico

11:03 - Realtà o finzione? La vicenda è incredibile, eppure la storia della 21enne massaggiatrice di Tampa, Florida, Jasmine Tridevil sta rimbalzando sulla rete e sui alcuni media americani. La ragazza ha raccontato, in un'intervista radiofonica, di essersi sottoposta ad un intervento di chirurgia plastica per farsi impiantare un terzo seno. Su Twitter ha postato un video come prova, che è diventato ben presto virale.

A quanto sembra la giovane non sopportava più le avance degli uomini. E avrebbe quindi preso una decisione drastica: farsi impiantare appunto un terzo seno per risultare meno attraente agli occhi dei maschi. La ragazza dice di aver stretto la cinghia per quasi due anni per poter mettere da parte i 20mila dollari che hanno coperto l'intervento. La difficoltà maggiore è stata tuttavia quella di trovare un chirurgo estetico che accettasse di effettuare l'innesto. A Jasmine è stato inserito un impianto artificiale con tanto di capezzolo tatuato. "Ho dovuto firmare uno scarico di responsabilità e ho parlato con tantissimi chirurghi prima di trovare quello giusto – ha spiegato Jasmine – l’ho fatto perché non voglio più piacere agli uomini né avere relazioni". Nonostante questo intento di massima, sulla sua pagina Facebook continua a postare selfie in atteggiamenti e abiti molto provocanti.



Questa è la storia come l'ha raccontata la diretta interessata e come è rimbalzata in rete. Il terzo seno è evidente, ma il dubbio che tutta la vicenda sia un'abile mossa di marketing viene quando si scopre che Mtv avrebbe già pensato per lei a un reality dal titolo "Jasmine's Jugs". E non è un caso che gli inviti a trasmissioni televisive e interviste fiocchino e che la sua vicenda sia finita su praticamente tutti i media americani.



Oltre che star televisiva, la giovane si è dovuta "improvvisare" anche stilista. Ha infatti ideato e confezionato una collezione speciale di costumi e reggiseni per "gestire" il suo decolté tripartito.



Ma la vicenda ha anche un lato meno gioioso. La famiglia di Jasmine sarebbe infatti rimasta sconcertata. "Mia madre - racconta lei - è corsa fuori di casa. Non mi parla più e mi impedisce di vedere mia sorella. Mio padre mi ha chiesto se ho anche un pene. Si vergogna di me, ma ha accettato la cosa". Lei però si sente perfettamente a suo agio: "Molti ragazzi pensano che avere tre seni sia strano e volgare, ma io mi sento bene. Quando indosso un bel vestito, mi sento ancora affascinante".