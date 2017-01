Tredicesimo Apostolo 2, Claudio Gioè: "Vi mostro il lato oscuro di padre Gabriel"

18:26 - Dal 20 gennaio arriva in prima serata su Canale 5 "Tredicesimo Apostolo 2 - La Rivelazione" con Claudia Pandolfi e Claudio Gioè. Nella nuova stagione la serie tv si spingerà ancora di più verso il mistery. "Dentro Gabriel si cela qualcosa di oscuro - spiega il protagonista - Il sacerdote ha infatti scoperto di avere un dono che gli dà la possibilità di salvare delle vite, ma questo potere sta anche logorando la sua anima".

"Gabriel è convinto di poter controllare il proprio destino e farà di tutto per contrastare i piani di Serventi - continua Gioè - La sua sta diventando una sorta di ossessione. Un incubo ricorrente lo perseguita: un'ombra nera, un doppio corrotto e demoniaco che sta emergendo. Insomma è come se il mostro che è dentro di lui si stesse svelando. Molti dubbi tormentano Gabriel, ma il dolore maggiore è l'aver rinunciato a Claudia, averle rivelato il suo amore pur nell'impossibilità di viverlo".



Alla fine della prima stagione la bella psicologa - interpretata da Claudia Pandolfi - si era allontanata da lui, ma il destino li farà incontrare di nuovo. "La ritroviamo in mezzo ad alcune ragazze. Pensa di poter dimenticare i suoi sentimenti per Gabriel e cambiare vita - spiega la Pandolfi - Ma l'inaspettato omicidio di Nadja li porta a incontrarsi di nuovo e tornare a collaborare per svelare nuovi misteri".



Grazie ai temi trattati, inediti per la fiction italiana, lo scorso anno il "Tredicesimo Apostolo" ha riscosso un grande successo di pubblico. "Credo che la gente ami questo genere più che altro per il genere mistery - spiega la Pandolfi - In questa nuova stagione la sceneggiatura è più asciutta, ma gli effetti speciali sono davvero incredibili per una serie italiana. Non mancheranno vampiri, posseduti, morti misteriose. Io stessa mi troverò a combattere con un demone altro oltre 3 metri... insomma ci sarà da divertirsi".