Tre donne di Cuore per Cruciani

11:35 - Alessia Reato, Margherita Zanatta e Cristina De Pin non sono volute mancare all'evento benefico organizzato da Cruciani C per il lancio del nuovo braccialetto benefico Heartbeat il cui ricavato sarà in parte devoluto ad "Aiutare i bambini", la fondazione nata nel 2000 per aiutare i bambini poveri, ammalati e senza istruzione, e che dal 2005 attraverso la campagna "Cuore di bimbi" raccoglie fondi per salvare con un'operazione al cuore la vita dei bambini cardiopatici che nascono nei Paesi più disagiati.

La collaborazione nasce in occasione dell'iniziativa solidale promossa dalla fondazione per raccogliere fondi da destinare al progetto, attiva fino al 23 febbraio: un sms o una telefonata da rete fissa al numero 45504, per donare 2 o 5 euro. "Facciamo da diverso tempo queste iniziative charity - ha commentato Luca Caprai, fondatore di Cruciani e Cruciani C - perché ci fa piacere. Del resto, io ho una bambina di 4 anni, per cui come si fa a non aiutare tutti gli altri?".