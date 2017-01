Tracy Morgan, grave in ospedale dopo un incidente stradale

14:02 - Tracy Morgan, uno degli attori più amati della televisione americana da "Saturday Night Live" a "30 Rock", è ricoverato in ospedale "in condizioni critiche", dopo un grave incidente stradale avvenuto a sud di New York. Secondo le prime ricostruzioni il conducente di un semirimorchio si sarebbe addormentato centrando il retro della limousine su cui l'attore stava viaggiando.

L'incidente ha coinvolto in tutto sei veicoli. Oltre all'attore altre due persone sono in condizioni critiche. "Tracy è in condizioni critiche in ospedale. E' stato ferito in un incidente di ritorno da un tour in Delaware. La sua famiglia è con lui - dice la sua agente in un comunicato - Non ci aspettiamo miglioramenti oggi".