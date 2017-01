Tra le tendenze del sabato sera #CePostaPerTe

10:46 - #CePostaPerTe si conferma programma seguitissimo in tv con il 24,57% di share (tra prima e seconda serata) e molto commentato anche sui social network. Durante la puntata di sabato 8 febbraio sono arrivati 16.370 tweet. A commentare in diretta la puntata anche personaggi dello spettacolo molto seguiti in Rete come Melita Toniolo (@melytoniolo), Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia), Petra Loreggian (@petraloreggian) e Diego Passoni (@diegopassoni).

Tra gli ospiti in puntata, il conduttore televisivo Paolo Bonolis e l’attrice Ellen Pompeo, protagonista della serie Grey’s Anathomy. La stessa EllenPompeoè stata centrale sul web risultando al primo posto tra gli utenti più popolari (@ellenpompeo).

Qui di seguito il confronto tra il trend degli ascolti tv (share) e del flusso dei tweet (#cepostaperte e hashtag collegati come #cepostaperte, #greysanathomy, #ellenpompeo, #mariadefilippi, per fare qualche esempio). A coinvolgere gli utenti di Twitter è stata soprattutto la storia di Agnese e Marco, che dopo una bellissima relazione di dieci mesi si erano lasciati a causa di un tradimento da parte di lei con il suo ex. Anche l’ospite Ellen Pompeo è riuscita ad attirare l’attenzione del pubblico a casa. Il momento di picco, con 232 tweet, è stato toccato alle 23.08, quando Marco, malgrado le lacrime di Agnese, ha deciso di chiudere la busta ed abbandonare lo studio. Gli hashtag più utilizzati, come già detto, sono stati #cepostaperte, #greysanathomy, #ellenpompeo, mentre le parole chiave più utilizzate sono state “maria”, “ellen” e “marco”. Qui di seguito la cloud che fornisce una rappresentazione grafica di quanto detto sopra. Ecco, in sintesi, i numeri del successo del programma su Twitter Le impression sono calcolate moltiplicando il numero di tweet effettuati da un singolo utente per il numero dei suoi follower. Il dato rappresenta le “cosiddette” opportunities to see, ovvero quante volte una notizia è stata potenzialmente visualizzata.Gli utenti unici attivi sono stati 3.136. Tra i più attivi, ossia quelli che hanno inviato la più grande quantità di Tweet, troviamo @serenagruppuso (con 181 tweet), @laureenstan (173) e @marti_gug (134) Il volume totale delle impression è stato di 13.684.647 . E tra gli utenti che hanno generato il maggior numero di impression troviamo(@melytoniolo),(@stanzaselvaggia),(@petraloreggian) e(@diegopassoni).

