15 aprile 2014 Tori Spelling piange in tv per il marito: "Non riesco a dargli abbastanza sesso" La star di "Beverly Hills 90210" ha trasformato il tradimento in un reality

12:41 - Ormai i reality delle celebrità vanno di gran moda ad Hollywood. Anche l'ex star di "Beverly Hills 90210" Tori Spelling ha ceduto al fascino del video-diario, documentando in un reality show il doloroso tradimento del marito Dean McDermott. Nel trailer di "True Tori", questo il titolo dello show, si vede l'attrice scoppiare in lacrime in tv nel momento in cui il coniuge le confessa la scappatella: "Non gli do abbastanza sesso".

Nella clip si vede Dean McDermott che le confessa di essere andato con un'altra donna, cercando di giustificarsi come può: "E' il mio peggior incubo tradire mia moglie. Ero fuori controllo. Il sesso è stata una fuga, come lo può essere la droga o l'alcol".



Un duro colpo per Tori, che non vede via d'uscita alla situazione e scoppia in lacrime: "Non gli potrò mai dare abbastanza sesso. Non sarà mai felice solo con me". Ora la coppia si è riavvicinata e sta cercando giorno dopo giorno di rimettere insieme la famiglia. Che sia tutto prezioso materiale per una seconda stagione del reality?