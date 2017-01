3 aprile 2014 Tori Spelling col marito riparte da... un reality L'attrice di Beverly Hills 90210 e il marito Matt McDermott sistemeranno la loro vita coniugale in sei puntate Tweet google 0 Invia ad un amico

09:41 - Sei puntate da un'ora ciascuna in onda dal 22 aprile su Lifetime: Tori Spelling e Dean McDermott hanno deciso di risolvere così la loro crisi coniugale, con un reality a misura di famiglia. Dopo il rehab di McDermott per "alcuni problemi di salute e personali" l'ex diva di Beverly Hills 90210 ha iniziato le riprese di "True Tori", pronta a tutto per sistemare le cose.

La coppia, sposata dal 2006, ha quattro bambini, Liam, Stella, Hattie, e Finn. La crisi è iniziata lo scorso dicembre, in seguito ad alcuni rumors che parlavano della presunta infedeltà di McDermott. Immediate le smentite ma poi, a gennaio, l'attore è entrato in casa di cura rilasciando una dichiarazione che lasciava ben pochi dubbi:"Sono davvero dispiaciuto per gli errori che ho fatto e per il dolore che ho causato alla mia famiglia. Mi assumo la piena responsabilità delle mie azioni. Spero di poter diventare il marito e il padre che la mia famiglia merita". Alla sua uscita ecco pronto il nuovo format tv.



Non è la prima volta che Tori Spelling e marito mettono in onda la loro vita privata. Nel 2007 avevano debuttato con "Tori & Dean: Inn Love" dove la coppia si occupava di un B&B in California, diventato poi "Tori & Dean: Home Sweet Hollywood" quando lo show si è spostato a Los Angeles. La tv, a quei due, ha sempre portato fortuna...