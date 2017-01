10 settembre 2014 Tina Fey: "Le mie foto nuda? Ecco perché non sono finite in Rete..." L'attrice comica è intervenuta a suo modo da David Letterman sullo scandalo delle foto rubate ai vip. "Erano primi piani troppo ravvicinati del mio sedere - ha detto - era impossibile riconoscermi" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:55 - E' ancora caldo lo scandalo delle foto rubate alle vip e diffuse in Rete. L'attrice comica Tina Fey, ospite del "David Letterman Show", ha spiegato, a suo modo, perché le sue foto non sono state diffuse. "Non mi si poteva riconoscere - ha detto - erano primi piani troppo ravvicinati del mio c...". La Fey ha comunque concluso seriamente ricordando che gli unici da incolpare in un caso come questo sono gli hacker.

Attrice e autrice, la Fey è diventata celebre come capo-autrice del "Saturday Night Live", per poi creare ed essere tra i protagonisti della sitcom "30 Rock". La vedremo nel prossimo film dei Muppet, "Muppets Most Wanted", per il momento uscito negli Stati Uniti.



Di fronte alle domande di Letterman sull'argomento ha risposto alla sua maniera, con ironia dissacrante. "I miei nudi sono scatti presi da molto molto vicino del mio sedere - ha raccontato - come riprese al microscopio. Ne ho centinaia".



Battute a parte la Fey ha voluto comunque ricordare a tutti che la colpa di quanto accaduto non è certo di chi si è scattato le foto nel proprio privato, ma di chi le ha rubate. "Sono loro le cattive persone".