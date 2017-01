Tina Cipollari da giovane, la vamp della tv è davvero irriconoscibile

10:40 - C'è chi la paragona a Paola Barale e chi la scambia per Milly Carlucci, i follower di Tina Cipollari sono tutti impazziti per una foto postata su Instagram. L'opinionista di "Uomini e Donne" ha tirato fuori dal cassetto dei ricordi uno scatto di tantissimi anni fa in cui appare biondissima e già vamp, con tanto di ombelico in bella vista, in compagnia di un misterioso accompagnatore. Ed è davvero irriconoscibile.

Tina appare come una vera femme fatale: lo sguardo languido, le labbra carnose, il fisico perfetto. Il talk dei sentimenti di Maria De Filippi era lontano ma la Cipollari posava già come una vamp. L'opinionista non ha commentato l'amarcord, ha solo postato l'immagine, per far vedere ai fan come era da giovane. Bella e in forma.