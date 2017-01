The Tomorrow People, Robbie Amell: "Sfido mio cugino Stephen con i superpoteri"

12:17 - Gli Amell sono una famiglia di veri supereroi. Stephen è entrato nell'olimpo degli eroi della tv grazie alla serie tv "Arrow" e adesso anche il cuginetto Robbie si prepara a fare lo stesso con "The Tomorrow People". Nessuna rivalità tra i due, ma se dovessero sfidarsi i ruoli sono già definiti. "Lui vorrebbe di sicuro fare il supercattivo, così io dovrei fare il supereroe" confessa divertito Robbie a Vanity Fair".

Il ruolo in "The Tomorrow People" calza a pennello a Robbie, da sempre appassionato di soprannaturale: "Sono un grande fan della fantascienza. ho visto praticamente tutto quello che è uscito al cinema e in tv".



Dopo il cugino Stephen, star di "Arrow", anche lui si appresta quindi a diventare un super-beniamino del piccolo schermo. Non è da tutti avere ben due supereroi in giro per caso, anche se il piccolo Ammell assicura che non c'è nulla di speciale in loro: "Siamo una famiglia fantastica, molto unita e normale. Cerco di tornare a Toronto il più spesso possibile, le vacanze le passiamo sempre insieme".



Robbie è particolarmente legato a Stephen, più grande di lui di 7 anni. "Lo considero un fratello maggiore più che un cugino. Siamo cresciuti insieme, eravamo unitissimi. Quando è venuto a vivere a Los Angeles ci siamo ritrovati - racconta - Nel lavoro ci supportiamo. Lui mi ha telefonato subito quando l'hanno scritturato per Arrow ed è felice che il lavoro mi stia andando bene".