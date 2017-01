29 maggio 2014 The Flash, John Wesley Shipp ora fa il papà L'attore che in gioventù interpretò il supereroe questa volta sul set sarà il padre di Flash Tweet google 0 Invia ad un amico

14:51 - Niente calzamaglia rossa questa volta per John Wesley Shipp ma non per questo il suo ruolo sarà meno importante. L'attore infatti, che in gioventù aveva interpretato Flash, questa volta vestirà i panni del Dottor Henry, il papà del supereroe. "Data la sua esperienza abbiamo pensato che era l'unica persona che volevamo nel ruolo del padre di Barry" ha commentato il direttore Greg Berlanti, che aveva già lavorato con lui sul set di Dawson's Creek.

La serie interpretata da John Wesley Shipp negli Anni 90 non fu ben accolta dalla critica e, anche se era la prima volta che Flash sbarcava in tv, venne trasmessa solo per una stagione. Un ritorno alle origini, dunque, per l'attore che interpreterà Henry Allen, padre del supereoe nel remake targato CW che vede protagonista Grant Gustin.



"Nel pilot John ha fornito una perfomance emozionante e coinvolgente e non vediamo l'ora di rivederlo nei nuovi episodi" ha commentato entusiasta il produttore. Il telefilm, che andrà in onda il prossimo autunno sul canale americano, vanta nomi come Candice Patton, Jesse L. Martin, Carlos Valdes, Danielle Panabaker, Rick Cosnett e Tom Cavanagh.