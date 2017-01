Tessa Gelisio conduce "Follow Me", show di La5 sulle donne coraggio

10:59 - Sarà Tessa Gelisio a condurre "Follow Me - Viaggio tra le donne che fanno al differenza", il nuovo programma che La 5 proporrà in seconda serata il 3 e il 10 gennaio prossimi. La Bosnia che non ti aspetti è il titolo di queste prime puntate: si tratta di un documentario diviso in due parti che è il diario del viaggio che la conduttrice ha compiuto nei territori dell'ex Jugoslavia come testimonial di Oxfam Italia.

Da Sarajevo a Mostar, da Konjc - lungo il fiume Neretva, fino a Trebinje – ai confini con la Croazia. Nel suo viaggio Tessa ha incontrato donne coraggiose, impegnate nel difficile ma necessario processo di ricostruzione e riconciliazione del paese a oltre 20 anni dal conflitto. Si chiamano Nermina, Malka, Dragana, per citarne solo alcune, e sono artigiane del rame, imprenditrici del vino, produttrici di formaggi, miele e altri prodotti della tradizione. Appartengono in molti casi a etnie diverse ma questo non impedisce loro di lavorare insieme, convinte che la pace si afferma giorno dopo giorno, con il lavoro innanzi tutto.



Il programma nasce da un'idea di Silvia Chiodin che oltre ad averlo scritto ne cura anche la regia. Si tratta di un Celebrity-Doc in cui una donna nota al grande pubblico racconta in forma di diario la sua esperienza tra e con le donne che fanno la differenza in contesti molto diversi dal suo e documenta con la propria telecamera quello che vive e vede. Alla fine, si impegna a fare o non fare più qualcosa proprio in base a ciò di cui è stata testimone durante il viaggio. E invita il pubblico a fare lo stesso (da qui il titolo, "Follow Me") per creare un si spera contagioso bacino di best practices.



Il viaggio che ha permesso a Tessa Gelisio di vivere per 5 giorni a stretto contatto con le donne bosniache è stato realizzato in collaborazione con Oxfam Italia e Coin con lo scopo di far conoscere storie e progetti delle donne con cui Oxfam lavora in Bosnia Erzegovina da oltre 10 anni.



"Non mi aspettavo una Bosnia così. Quelle che ho incontrato sono donne tostissime, che mi hanno insegnato a non mollare mai - ha detto Tessa Gelisio - Avevano perso tutto, tutto! La famiglia, la casa, il lavoro... ogni sicurezza, perché in quella triste guerra alle donne è successo davvero di tutto. Ma non si sono arrese e hanno ricominciato, con grande forza e grandissima dignità".



L'occasione del viaggio è arrivata nell'ambito di Women's Circle for Change, un importante progetto di aiuto e raccolta fondi promosso da Coin in favore dei progetti di Oxfam Italia incentrati sui diritti delle donne e sulla loro capacità di costruire un mondo migliore.