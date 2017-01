Tara e Cristian: "Ci sposiamo in spiaggia"

09:10 - Si sposeranno in spiaggia, il 2 settembre del 2015. Tara e Cristian, che a "Temptation Island" si sono giurati amore eterno e hanno annunciato il loro matrimonio, raccontano i particolari delle nozze a "Pomeriggio Cinque". "Non sappiamo se sarà una cerimonia religiosa - spiegano - siamo cattolici ma non praticanti e ci sarebbe un po' di ipocrisia a sposarsi in chiesa considerato che è da anni che non ci andiamo".

Tara e Cristian si sono innamorati a "Uomini e Donne", da due anni convivono e recentemente hanno superato persino gli "ostacoli" di "Temptation Island", il programma estivo di Canale 5 che metteva a dura prova le coppie.



Adesso sono più forti di prima e la bella biondina dedica una lettera d'amore all'ex tronista. Poi si riparla del matrimonio e Cristian si lascia sfuggire che i suoi genitori non saranno presenti. Barbara d'Urso cerca di fargli cambiare idea anche se il ragazzo è deciso: "Per vecchi rancori preferisco così". Ma c'è ancora un anno davanti e tutto può succedere.