28 luglio 2014 Suor Cristina rinnova i voti il 29 luglio La vincitrice di "The Voice Of Italy" dopo il ritiro spirituale continua il suo percorso religioso e sul futuro discografico spiega che "è tutto nella mani della Provvidenza"

09:37 - A giugno ha trionfato a "The Voice Of Italy", poi il ritiro spirituale e l'assenza dai riflettori dello showbusiness. Suor Cristina in realtà ha deciso di continuare il suo percorso spirituale e di rinnovare i voti il 29 luglio, l'anno prossimo prenderà quelli perpetui. E il contratto discografico? "Per il momento è tutto nella mani della Provvidenza. Stiamo valutando tante cose perché è una scelta importante", ha detto al settimanale DiPiù.

"Sono tornata alla mia vita di sempre e per il momento mi riposo. - spiega - Sono stati sei mesi tosti, ora mi impegno a stare bene interiormente per poi continuare a donare tanto agli altri. E' sempre stato tutto molto chiaro, sono andata là per mandare un messaggio cristiano".