Suor Cristina passa a "The Voice", bacio lesbo tra Elisabetta e Andrea

11:31 - Tante sorprese durante la fase "Battle" (duelli) a "The Voice Of Italy". Suor Cristina ha vinto la sfida contro Luna cantando il brano di Cyndi Lauper "Girls Just Want To Have Fun". Durante la serata le cantanti Elisabetta Gagliardi e Andrea Azzurra Gullotta si sono stampate un bacio sulla bocca. Loredana Berté in gran forma nel ruolo di special coach al fianco di Piero Pelù.

Raffaella Carrà, J-Ax, Noemi e Piero Pelù hanno fatto "duellare" sullo stesso brano due voci della propria squadra. Al termine il coach ha scelto chi doveva passare il turno. La novità di questa edizione è l’opzione "steal": la Voce eliminata da un coach poteva essere recuperata da un altro coach e inserita nella sua squadra. Ogni coach ha potuto sfruttare questa possibilità solo due volte nel corso di questa fase.



Durante il periodo di allenamento delle Voci, i quattro coach sono stati affiancati da altrettanti special coach: Raffaella Carrà da Riccardo Cocciante, J-Ax da Elio e le Storie Tese, Noemi da Frankie hi-nrg e Piero Pelù da Loredana Bertè.