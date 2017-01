Su Tgcom24 torna Stanze Vaticane Spazio a video da oratori e parrocchie

15:40 - A partire dal 14 settembre 2014 torna l'appuntamento settimanale con Stanze Vaticane, il programma di Tgcom24, curato e condotto da Fabio Marchese Ragona e dedicato al pontificato di Papa Francesco.



Tra le novità di quest'anno anche la possibilità per i telespettatori di inviare un videomessaggio (ripreso anche con un telefonino e della durata massima di un minuto e mezzo) registrato davanti alla parrocchia d'appartenenza o dentro al proprio oratorio per far conoscere la propria comunità, fare una specifica richiesta d'aiuto, inviare un messaggio al proprio vescovo o pubblicizzare qualche evento benefico. I video più creativi potranno avere la precedenza.



Il video potrà esser inviato come allegato o con WeTransfer a stanzevaticane@mediaset.it. I filmati saranno selezionati e trasmessi nel corso della trasmissione. Successivamente i video rimarranno disponibili sul blog .





Stanze Vaticane andrà in onda ogni domenica alle 13 sul canale all-news di Mediaset Tgcom24 (canale 51 del DTT e canale 509 su Sky).