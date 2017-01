Su Italia 1 è tempo di grande cinema

10:13 - Dalla trilogia di "Batman" a "Hunger Games" passando per il cartoon "Madagascar 3" e il comico "I due soliti idioti" il prime time cinematografico di Italia 1 promette davvero grandi emozioni. Adrenalina, romanticismo, thriller e avventura, per una programmazione che cerca di assecondare i gusti di tutti. Spazio alle family comedy e ai grandi kolossal del cinema americano, per una stagione che vedrà tutti "incollati" al divano di casa...

Grandi titoli arricchiscono il palinsesto di Italia 1. Dalla trilogia di Batman firmata da Christopher Nolan a "Biancaneve e il cacciatore", film d'avventura che ha tra i protagonisti Kristen Stewart e Chris Hemsworth. Non mancheranno le pellicole formato famiglia, da "Madagascar 3" a "I due soliti idioti" fino al thriller mozzafiato "Battleship" che vanta un'attrice di eccezione come Rihanna.