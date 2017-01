Su Canale 5 arriva Dracula, in versione moderna e inedita

09:00 - Il mito di "Dracula" torna in versione attuale e rivoluzionaria su Canale 5, ogni lunedì in seconda serata a partire dal primo settembre. Il cult di Bram Stoker, firmato dalla stessa produzione di "Downton Abbey", assume un taglio inedito con Jonathan Rhys Meyers. Il conte Vlad III di Valacchia, fingendosi un imprenditore, si reca nella Londra vittoriana per introdurre la scienza moderna contro i poteri forti che vogliono mantenere lo status quo.

La conoscenza della bella Mina Murray (Jessica De Gouw), apparente reincarnazione della defunta moglie Ilona, sconvolgerà i suoi piani.



Nella serie l'aspetto romantico prende il sopravvento su una trama che nella consuetudine ha calcato la mano sul tema vampiresco. Viene inoltre approfondito il concetto del demone interiore che alberga dentro l'animo di un protagonista con la sete, più che di sangue, di vendetta.