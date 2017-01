12 febbraio 2014 Striscia la Notizia, Tapiro d'oro a Belen Rodriguez: "Non mi sono rifatta le labbra" In Rete sono nate polemiche sul presunto ritocchino ma la showgirl si difende Tweet google 0 Invia ad un amico

19:57 - Belen Rodríguez ha ricevuto il suo decimo Tapiro d'oro di "Striscia la Notizia" dopo le polemiche nate in Rete a causa delle "labbra a canotto", mostrate nel corso dell'intervista a "Le invasioni barbariche". Ma la showgirl argentina ha respinto le "accuse" e smentito di aver ritoccato le sue labbra.

A Valerio Staffelli che le aveva chiesto di svelare questo “mistero”, l’attapirata Belen ha risposto: "No, non è vero che mi sono rifatta le labbra, lo giuro sulla cosa più cara che ho. Però diciamo che Belén è rifatta e siliconata, così sono contenti tutti!". Sulle voci che la vogliono nuovamente incinta, Belén ha detto: "Per il momento no, ma mi piacerebbe".