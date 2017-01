Striscia la Notizia, Carlo Cracco 'attapirato' perché non è il più sexy

09:39 - A "Striscia la notizia" lo chef Carlo Cracco ha ricevuto il suo secondo Tapiro d'oro per aver perso una sfida particolare con Vittorio Brumotti. Secondo uno studio compiuto dai sessuologi dell’associazione "Donne e qualità della vita", l'inviato di Striscia e campione mondiale di bike trial si è infatti aggiudicato il titolo di uomo italiano più sexy del 2014.

Brumotti ha superato così l’attore Marco Bocci e lo chef sex symbol Carlo Cracco. L’attapirato giudice di Masterchef Italia ha detto: "Brumotti chi? Quello che va in bicicletta? Adesso vado a comprarmela e cercherò di capire bene il motivo di questa sconfitta". Cracco si è poi rivolto a Valerio Staffelli per mandare un messaggio a Brumotti: "Quando lo vedi, digli di non passare più di qua, perché non vorrei cadesse per terra".