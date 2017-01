Stefano De Martino: "Il matrimonio è tutto un momento delicato"

10:31 - "Il matrimonio è tutto un momento delicato dall'inizio alla fine - ha dichiarato Stefano De Martino a Chiambretti Supermarket sui rumors che danno il suo rapporto con Belen in crisi. "E tra 20 anni si vede ancora con Belen?", ha insistito Piero: "Spero di esserci" è la la risposta vaga del ballerino. Sulle strategie per conquistare la bella argentina ha rivelato: "Tutti le offrivano ogni cosa, io l'ho conquistata con la mia umiltà".

"Non ha commesso un reato grave, ma come diceva Totò è la somma che fa il totale - ha poi dichiarato Stefano alla domanda se la pena di 15 anni cui è stato condannato Fabrizio Corona, fosse per lui commisurata ai reati. “Non ha ucciso nessuno certo – ha specificato – e la gente si concentra sulla pena di 15 anni e non pensa al tempo che Corona ha già passato in carcere, scontando già la sua condanna". Sull’ ex compagno di sua moglie, Belen Rodriguez, ha infine affermato: "Non l’ho mai conosciuto, probabilmente mi sarebbe pure stato simpatico".