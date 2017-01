Sophia Bush, strip-tease fetish per "Maxim"

15:34 - Manette ai polsi e bustino di lattice per Sophia Bush, che si è fatta "arrestare" per Maxim giocando con un look a cavallo tra il sadomaso e il burlesque. Dopo il successo nei panni di cheerleader in "One Tree Hill", ora l'attrice è impegnata nella serie poliziesca "Chicago PD" di Dick Wolf, in onda prossimamente su Premium Crime. Nello show interpreta Erin Lindsay, un'agente dell'unità investigativa con un passato da tossicodipendente.

Per prepararsi al ruolo la Bush ha fatto una full immersion nei lavori televisivi del creatore Dick Wolf, conosciuto per show di successo come "Law & Order" e "Miami Vice". "Mi sono guardata la sua intera filmografia - ha svelato a "Maxim" - Sento che questo ruolo è fatto su misura per me".



Bellissima e amatissima dal pubblico, Sophia ammette di aver scoperto da poco il potere dei social network, anche se preferisce utilizzarli per incontrarsi con gli amici piuttosto che per condividere i selfie: "Faccio fatica a organizzare una cena con 15 persone e adesso mi basta un tweet per raggiungerne quasi un milione!".