Sofia Vergara, vittima degli scherzi sul set

13:53 - Tra un ciak e l'altro la pesantezza si è fatta sentire per Sofia Vergara, che si è addormentata seduta su una poltrona sul set di "Modern Family". La prorompente attrice colombiana si è coperta il viso per riposare meglio, ma è diventata subito la vittima degli scherzi dei suoi colleghi. A rotazione tutti si sono messi in posa vicino a lei per prenderla in giro mentre lei, ignara di tutto, era beatamente nel mondo dei sogni.

L'attore Jesse Tyler Ferguson ha poi pubblicato gli scatti dell'impresa su Instagram, per la gioia dei fan che hanno potuto gustarsi questo divertente dietro le quinte.



"Non fatevi mai un pisolino quando ci sono queste persone intorno!" ha commentato divertita la Vergara, che è una grande amante degli scherzi. Lo scorso Natale la diva della tv aveva infatti "intrattenuto" i colleghi cantando a squarciagola una canzoncina di Natale, con voce non proprio intonata.