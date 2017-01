Simone Montedoro: "Papà in Don Matteo e nella vita"

12:50 - Simone Montedoro interpreta il capitano Giulio Tommasi, uno dei personaggi più amati della fiction "Don Matteo" con Terence Hill. Nella finzione Tommasi ha a che fare con una figlia di cinque anni e nella vita invece è in attesa, con la compagna Lara, del primo figlio. La coppia, come testimoniano le foto su Diva e Donna, è apparsa al settimo cielo in spiaggia a Porto Cervo. "Mi sono esercitato a fare il padre in Don Matteo", ha detto l'attore.