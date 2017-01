Simona Ventura condurrà Miss Italia su La7

12:13 - Dopo tanti rumors, arriva la conferma ufficiale: a condurre la 75esima edizione di Miss Italia a settembre su La7 sarà Simona Ventura. Ad annunciarlo è la stessa conduttrice sulla sua web tv: "E' un piacere annunciarvi che torno alla tv generalista con Miss Italia, un programma che mancava nella mia carriera, una medaglia e per me un grande onore".

"Miss Italia segna la storia del nostro paese - continua la Ventura - E' un concorso che ho fatto, non vi dico quanti anni fa, come Miss Muretto. Ci divertiremo! Ragazze sappiate che non cerchiamo solo belle ragazze ma donne dell'Italia di oggi, con carattere, indipendenti e smart. Miss Italia, l'Italia più bella".



Già nel 2007 la Ventura aveva sfiorato la conduzione, era stata annunciata come conduttrice, poi la retromarcia del concorso e il 'gelo' con i Mirigliani. Oggi, sette anni dopo, questa storia sembra acqua passata e sembra essere tornato il sereno. "Sia io che Simona Ventura guardiamo avanti con lo stesso obiettivo: far bene il nostro lavoro e realizzare un'edizione del concorso ad alto livello insieme a Magnolia e a La7", sottolinea Patrizia Mirigliani.