Sherlock Holmes picchia un giornalista

13:50 - Quando si parla di Keira Knightley, il collega Benedict Cumberbatch perde le staffe. Pare infatti che il brillante e stravagante investigatore Sherlock Holmes della serie tv "Sherlock" per difendere l'affascinante attrice abbia dato un pugno in faccia a un giornalista che l'aveva criticata. A raccontare l'episodio è la bellissima star a "Elle Magazine".

Pare che loro sia una vera amicizia, complice anche il lavoro che li vedrà presto insieme nel biopic "The Imitation Game" che uscirà nelle sale il 4 novembre. Nessuna relazione amorosa, dunque, ma solo una grande amicizia e stima.



L'attrice dice di essere commossa per come l'ha difesa il collega e che ora tutti a Hollywood sono un po' invidiosi di lei. Insomma, in tanti vorrebbero avere un amico come Benedict.