Sherlock approda su Italia 1

12:24 - "Sherlock", la miniserie inglese che ha stregato il Regno Unito, approda su Italia 1 con la seconda stagione, dal 16 giugno, ogni lunedì, alle 21.15. Scritto a quattro mani da Steven Moffat e Mark Gatiss, la serie è la rivisitazione contemporanea dei classici senza tempo di Sir. Conan Doyle. Protagonisti sono Benedict Cumberbatch nei panni dell'enigmatico e iperdeduttivo Sherlock Holmes e Martin Freeman in quelli del dott. Watson.

Dopo aver sbancato l'auditel con la prima stagione, la miniserie è riuscita a fare ancora meglio: i tre nuovi episodi (trasmessi in Inghilterra lo scorso gennaio) hanno realizzato una media di oltre 10 milioni di spettatori e il 32.5% di share.



Il protagonista, Cumberbatch, è attualmente uno degli attori più ambiti ed acclamati di Hollywood. Ha ricevuto il Bafta come miglior attore nel 2012 ed è stato nominato per il Golden Globe nel 2013. Tra le ultime news Freeman è stato candidato come "Best supporting actor" dal Critics' Choice Awards.