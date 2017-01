10 giugno 2014 Shay Mitchell, la stellina di "Pretty Little Liars" è la più sexy del mondo L'attrice della serie tv in onda su Mya incoronata dal magazine Esquire Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:18 - E' Shay Mitchell la donna più sexy del pianeta. Ad incoronarla l'edizione filippina del magazine "Esquire", che dedica alla stellina della serie tv "Pretty Little Liars" (in onda ogni mercoledì su Mya) una copertina in lingerie da mozzare il fiato. Curve perfette e un talento naturale nell'arte della seduzione per la Mitchell, che sa bene come farsi notare dagli uomini.

Dopo essere stata protagonista di uno shooting bollente a bordo piscina insieme alle altre tre "bugiarde" della serie tv (le attrici Troian Bellisario, Ashley Benson e Lucy Hale), ora Shay ha conquistato una copertina tutta sua su "Esquire" grazie alle sue forme perfette.



Negli Stati Uniti sta per iniziare la quinta stagione di "Pretty Little Liars", che vede le quattro amiche impegnate ad avvicinarsi alla verità sulla scomparsa della loro "ape regina" Alison (Sasha Pieterse).