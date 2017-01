Sharon Stone è la vice-presidente Usa

11:31 - Dopo la sexy mangiauomini di "Basic Instinct", Sharon Stone veste i panni della vice-presidente Usa nella serie tv "Agent X". Il network americano Tnt ha infatti annunciato il progetto con l'attrice, che sarà Natalie Maccabee, la prima donna a sedere su una poltrona così importante e che scoprirà di avere un incarico segreto.

Non è la prima volta in tv per la bella Sharon, che conta già tante apparizioni da "Will & Grace" a "Law and Order". Stavolta però la Stone è la protagonista assoluta. Un ruolo molto impegnativo, che la vedrà impegnata a proteggere la Costituzione durante la crisi con l'aiuto del suo team, e soprattutto dell'agente segreto "Agent X".