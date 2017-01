Santanché, bordata a Ilaria D'Amico: "Se avesse una telecamera nelle mutande..."

12:17 - Siparietto tutt'altro che tenero tra la parlamentare di Forza Italia Daniela Santanché e Ilaria D'Amico, la conduttrice del talk show politico "Tango", in onda su SkyTg24. Parlando di mancate promesse elettorali, la D'Amico ha accennato a Silvio Berlusconi definendolo "condannato". La sua ospite si è inviperita e ha replicato con una battuta pesante, riferita all'ambito personale della D'Amico: "Se le mettessero una telecamera nelle mutande".

"Il giorno in cui le metteranno una telecamera addosso, stia pur certa che il giudice scoverebbe qualche reato. Soprattutto poi se le mettono la telecamera nelle mutande". Una chiara allusione, forse, alle ultime vicende che hanno riguardato la conduttrice, indicata come la nuova fiamma del portiere della Juventus Gigi Buffon. D'Amico, tuttavia, non ha raccolto la provocazione e ha risposto alla Santanché che ''tra l'essere spiata e dover rinunciare al credere nella giustizia, preferisco essere spiata'".