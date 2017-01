Sanremo, in finale gli ascolti salgono, ma il trend è in calo

12:15 - Finale con ascolti in salita per Sanremo, che nell'ultima serata ha guadagnato in media 1.100.000 e più di 5% di share rispetto alla sera dei duetti, che aveva segnato 8.188.000 spettatori (37.97%). Ma il trend si conferma in calo. La media totale per l'ultima serata è di 9.347.000 telespettatori e share del 43.52%, un calo di 3.650.000 e il 10.28% rispetto al 2013. Picco di share del 62.38% alle 1.08 durante la proclamazione della vincitrice.

L'anno scorso la finale aveva ottenuto 13 milioni 635 mila spettatori pari al 51.97% nella prima parte e 10 milioni 349 mila con il 66.60% nella seconda, per una media di 12 milioni 997 mila pari al 53.80%. Per il 2014 i numero sono tutti al ribasso. Nella prima parte della serata finale i telespettatori sono stati 10.415.000 con uno share del 41,10%, in calo di 3.220.000 ed il 10,87% rispetto all’anno scorso. Nella seconda parte Sanremo ha totalizzato una media di 7.044.000 telespettatori ed il 53,56% di share, in calo di 3.305.000 telespettatori ed il 13,04% di share. La media totale quindi è stata di 9.347.000 telespettatori e lo share del 43,52%, con un calo di 3.650.000 ed il 10,28% rispetto all’anno passato.



La media di ascolto delle cinque puntate del festival di Sanremo 2014 è stata di 8 milioni 763 mila spettatori con il 39.32% di share. Il calo complessivo, rispetto all'anno scorso, è di 3 milioni 173 mila spettatori e del 7.94%: nel 2013 la media era stata di 11 milioni 936 mila spettatori, pari al 47.26%.