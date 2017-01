Sanremo, è flop anche su Twitter

15:21 - Questo Sanremo non s'aveva da fare. Lo confermano i continui flop che la coppia Fazio-Littizzetto colleziona dalla prima puntata del Festival. Nella quarta serata la piattaforma Twitter in particolare ha registrato un calo di interessei: solo 108mila infatti i giudizi twitterati sulla rete del social più in voga tra il pubblico. Il “sentiment” che emerge dall’analisi dei cinguettii della serata non fa altro che confermare il giudizio poco positivo sull’edizione 2014 del Festival espresso già nei giorni precedenti.

Gli hashtag più utilizzati sono stati i classici #sanremo2014, #staisanremo e #sanremo ai quali si è aggiunto #sanremoclub per omaggiare la serata dedicata ai grandi successi della musica italiana del passato. Della categoria big, Noemi, Arisa e Cristiano De Andrè i più citati, #Roccohunt il top tweet della serata data la vittoria tra i Giovani e infine Fazio e la Littizzetto, poco considerati rispetto agli altri.



A riscuotere grande successo, l'ospite tanto apprezzato dai teenager Marco Mengoni e la nostalgica musica di Gino Paoli. Noemi si conferma la cantante presa maggiormente di mira(4.438 tweet) per l’abbigliamento e la stravaganza. A diffondere i dati il sito sanremotweet.com.