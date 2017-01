24 aprile 2014 Sanremo 2015, Giancarlo Leone: "Chiesto a Carlo Conti un progetto per il Festival" Il direttore di Rai 1 lancia il presentatore toscano verso la conduzione della kermesse Tweet google 0 Invia ad un amico

15:48 - Per Sanremo 2015 il direttore di Rai 1, Giancarlo Leone, punta su Carlo Conti. "Gli ho chiesto un progetto per il prossimo Sanremo. Progetto, ovviamente, da definire, ma che sono certo realizzeremo insieme" ha dichiarato Leone durante la presentazione del nuovo show "Si può fare". Il direttore ha inoltre spiegato che Fabio Fazio gli ha confermato che non c'erano le condizioni per tornare all'Ariston.

E' un momento magico per Conti, sia sul fronte lavorativo che privato. Da poco è infatti diventato papà del piccolo Matteo, avuto dalla moglie Francesca Vaccaro. La coppia si è sposata nel 2012 e lo scorso febbraio ha allargato il nido, dando il benvenuto in famiglia al loro primo figlio.