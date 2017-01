Sanremo 2015, Fabio Fazio lancia i fratelli Fiorello: offerta rispedita al mittente

10:49 - Il Festival di Sanremo è finito da poco eppure è già partito il toto-conduttori per il 2015. E se nei corridoi della Rai circolano voci sulla riconferma di Fabio Fazio, nonostante non abbia brillato con gli ascolti, il presentatore cinguetta: "L'idea giusta per Sanremo 2015: Fiorello+Fiorello: un cognome solo per una grande coppia". Ma Rosario risponde al Corriere della Sera: "Non lo condurrò mai, al massimo farei l'ospite".

Il direttore di Rai 1 Giancarlo Leone ha annunciato a Sanremo l'intenzione di ripartire proprio da Fazio, aggiungendo che in caso di un suo rifiuto (la risposta è attesa entro un mese e Fabio ci sta pensando) sarebbe ripartito da una soluzione interna: si parla di Carlo Conti, Massimo Giletti e i Fiorello. Perché l'idea di avere i due fratelli alla guida del Festival non è nuova. E se Beppe, attore di punta delle fiction Rai, ha sempre ironizzato sull'argomento senza mai smentire l'ipotesi, Rosario è stato sin da subito meno possibilista. Tanto che al Corriere della Sera spiega: "Potrei fare l'ospite: mezz'ora a far ridere. Ma condurre proprio no, mai. Ma scusi: a maggio compio 54 anni, perché devo passare cinque giorni di inferno? Se fosse divertente ok, ma non è divertente".