Sanremo, 128 mila tweet per la serata finale

16:45 - Sanremo si è chiuso con una finale a colpi di tweet... al vetriolo. 128 mila quelli inviati da ben 31.260 utenti, come si rileva dal sito www.sanremotweet.com. E dal "sentiment" che emerge dall'analisi i cinguettii sono stati prevalentemente d'insofferenza e critica. Noemi la cantante più cinguettata e picco di tweet dopo la vittoria di Arisa.

L'ultima serata di questo Festival della Canzone, giunto alla 64° edizione, ha avuto quindi anche un risvolto social di un certo peso. Il popolo dei cinguettatori si è espresso in tempo reale con commenti e critiche, apprezzamenti e polemiche. Per moltissimi la finale è stata solo una lunga maratona canora, con troppo poco spazio alla musica e poca innovazione. Gli ospiti sono stati accolti come un piacevole intermezzo a una serata infinita: @LiveSpinoza: “Sanremo, grande successo per Ligabue. E per chiunque interrompa la gara. [@venividi_wc] #Sanremo2014” (118 retweet).



Agli hashtag più utilizzati che si riferiscono al Festival #sanremo2014, #staisanremo e #sanremo si sono aggiunti, ieri sera, #arisa come 4.107 tweet e #crozza che è stato utilizzato 3.551 volte. Noemi ha mantenuto il podio di cantante più cinguettata (6.860 menzioni) e non per la stravaganza o l’abbigliamento ma per la musica che ha proposto. Un po’ di delusione per la sua esclusione dalla rosa dei tre finalisti, com emerge dai tweet: @AmbraDeSa: “Quindi mi state dicendo che Renga e Noemi che sono primi in classifica iTunes non sono sul podio? #credibilitàamille #rido #Sanremo2014” (52 retweet). Seguono, distanziati, Giusy Ferreri (2.415 tweet) e Cristiano De Andrè (2.344 tweet).



La vittoria di Arisa ha fatto impennare i tweet a lei dedicati arrivando a 17.467 menzioni: non è piaciuto il modo con cui ha accolto la notizia della vittoria come esprime @stanzaselvaggia: “Arisa fa quella a cui non frega una cippa. Sei falsa Arisa cazzoooooooooo. (cit.) #Sanremo2014” (116 retweet): “falsa” è il termine a lei associato che più ricorre in chiusura di serata.



Polemiche poi per il tweet di @corriere.it che ha annunciato la vittoria di Arisa 10 minuti prima della chiusura del televoto, facendo sorgere qualche dubbio @ItsCetty: “Confermato: Arisa ha vinto e Corriere.it l'ha twittato 10minuti prima. Ed il televoto non era ancora chiuso. Qualcosa da dire? #Sanremo2014” (103 retweet).



Tra gli ospiti è piaciuto Luciano Ligabue (3.378 menzioni), molto meno Maurizio Crozza (3.551 citazioni) il cui monologo sull’orgoglio di essere italiani ha lasciato perplessi @carlogabardini: “Caro #Crozza,io non credo che abbiamo inventato TUTTO noi,ma se fosse, evidentemente gli altri hanno registrato tutti i marchi #sanremo2014” (64 retweet).



I conduttori: Fabio Fazio con 6.434 tweet e Luciana Litizzetto con 2.370 citazioni, chiudono la 64° edizione del Festival di Sanremo accompagnati da molta ironia e delusione per non aver saputo rinnovare una formula già abusata.