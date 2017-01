Sandra Milo innamorata a 80 anni del suo "cowboy" George Hilton

09:24 - Sandra Milo e George Hilton (famosissimo in Italia per il ruolo di duro cowboy degli spaghetti-western) si sono presentati nello studio di "Pomeriggio Cinque" mano nella mano come due fidanzatini, dimostrando che l'amore non ha età. Entrambi vicini agli 80, i due si sono rincontrati dopo ben 45 anni ed è scoccata subito la scintilla: "E' stato un incontro di passione e di sesso" racconta la Milo, che però ha già una rivale.

La coppia era già finita a letto insieme sul set ed era stato proprio Hilton l'ultimo partner cinematografico della Milo, nel 1971. "L'ultimo film che ho fatto prima di lasciare il cinema è stato con George - racconta la diva - Lui aveva tutta una mutandona, come usavano i cowboy di allora. Invece io ero già con la guêpière. Era bellissimo, tutte le donne erano pazze di lui, ma io lo preferisco adesso".



L'amore tra i due è scattato solo molti anni dopo, complice un incontro al chiaro di luna in riva al mare: "Ci siamo incontrati cinque mesi fa in un ristorante in riva al mare. E' stato bellissimo perché ero sulla passerella di legno della spiaggia e in fondo c'era lui. Appena l'ho visto ho detto Oddio quanto è bello. Abbiamo iniziato a frequentarci e una sera lui mi ha invitato a cena a casa sua. E' stato un incontro d'amore, di sesso"



Sandra ha già un'altra rivale in amore, una donna misteriosa che vive all'estero: "Io però sono molto tenace. Non ho più 45 anni per aspettarlo adesso".