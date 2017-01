Sandra Bullock, gambe nude e lacrime in tv

09:39 - Sandra Bullock ha sfoggiato gambe nude da urlo nel salotto di Jay Leno. L'attrice ha colto l'occasione per ringraziare pubblicamente il presentatore, vicino al ritiro dalla tv, commuovendosi fino alle lacrime. "Sei sempre stato così gentile con me, vuol dire molto nel nostro ambiente - ha singhiozzato l'attrice - Quando venivo a promuovere un film, anche se era orribile e lo sapevi, non ti sei mai fatto sfuggire niente".

La Bullock deve avere enorme stima e affetto per Leno, e ha voluto condividere pubblicamente i suoi pensieri: "Quando nella mia vita ho preso decisioni folli non mi hai mai giudicato. Sei sempre così accomodante e ogni singola persona del tuo staff è così. Mi fate sentire speciale anche quando mi sento insicura".