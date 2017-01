Samuel Barletti: "Ero su una sedia a rotelle"

14:47 - Ha trionfato a "Italia's Got Talent" mettendo d'accordo tutti, Samuel Barletti si gode il successo che gli ha regalato la seguitissima trasmissione di Canale 5 ma non dimentica il passato. A "Top", infatti, il ventriloquo ricorda un momento buio: "Più di dieci anni fa ho avuto un brutto incidente che mi ha costretto sulla sedia rotelle per molto tempo".

"Stavo andando nella sede Rai con l'auto - racconta - e mi feci molto male e per mesi non sono riuscito a camminare. Per molto tempo mi sono allontanato dalla tv e dal mio lavoro. Il mondo dello spettacolo è strano, in un attimo diventi una stella, in un altro tutti si dimenticano di te. Dopo l'incidente non i sono potuto allenare per molto tempo e da lì per me iniziò un periodo durissimo". Ma adesso Samuel è tornato: "Dopo crociere e serate dappertutto, è arrivato Italia's Got Talent. Finalmente".