Samanta Togni: "Ecco il mio fidanzato"

12:45 - Altro che cena romantica a lume di candela, al primo appuntamento il fidanzato dell'insegnante di danza di "Ballando con le stelle" Samanta Togni l'ha portata in palestra. Da allora è passato un anno e la coppia è più unita di prima. La ballerina racconta la sua storia d'amore con Daniele Mia a "DiPiù": "Grazie a lui mi sono lasciata alle spalle la forte delusione dopo la mia ultima relazione".

Sono entrambi belli e sportivi (Daniele è un personal trainer che gioca nella Nazionale Aeronautica di basket) per questo è stato quasi normale conoscersi in palestra: "Fa parte della nostra vita, il nostro rapporto, giorno dopo giorno, cresce sempre di più".



Una storia che procede a "piccoli passi", perché i due hanno un bambino nato da una precedente relazione: "L'ho presentato come se fosse un mio caro amico, e si sono trovati piuttosto bene insieme. Edoardo è ormai nella delicata fase dell'adolescenza, e come mamma sono obbligata a procedere per gradi, senza bruciare le tappe, come spesso ho fatto in passato. Insomma, devo andarci cauta per godermi al meglio questa storia d'amore speciale".