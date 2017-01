Sabrina Scampini: "Le mie 'Correzioni' all'attualità"

11:35 - Nuova avventura per Sabrina Scampini che dal 21 settembre, ogni domenica, alle 14 e in replica alle 19.30 sul canale all news di Mediaset Tgcom24 conduce "Correzioni". Un programma che parlerà di lavoro, crisi, consumi, stipendi, Pil. Il primo ospite è Emma Bonino. "Affronteremo temi che riguardano la politica internazionale, ma ci racconterà anche la sua uscita dal governo Letta e parleremo del ruolo delle donne", racconta a Tgcom24 la giornalista.

Sabrina, come nasce il titolo e di cosa parla il programma?

Si ispira al romanzo di Jonathan Franzen, che mi ha dato l'idea per questo programma di interviste dove gli ospiti cercano di dare le loro correzioni all'attualità. Una sorta di consigli per migliorare la situazione. L'intervista viene fatta ogni volta in un luogo diverso perché sono io a raggiungere l'ospite. La prima è Emma Bonino...



Grande spazio all'attualità...

Crisi, lavoro, consumi, stipendi, Pil... Dipende dall'ospite, ogni volta approfondiremo gli argomenti più vicini all'intervistato. Naturalmente, nel caso della Bonino, che sono andata a trovare a casa sua, parleremo della minaccia terrorismo rappresentata dall'Isis, di immigrazione, di eterologa, della sua uscita dal governo Letta, articolo 18, del ruolo delle donne e delle donne in questo governo. E di se stessa...



La formula è quella dell'intervista...

Sì, poi ci sono anche una matita rossa e una blu, ovvero il logo del programma, che l'ospite ha in mano e con cui può disegnare o colorare un foglio che io gli do e su cui può scrivere delle parole che lo riguardano.



Non avendo uno studio come fai?

I contributi sono portati con dei mezzi tecnologici moderni, come il tablet. Infatti il linguaggio è molto vicino a quello dei social che io utilizzo molto per capire cosa dicono i politici di determinati argomenti.



C'è interazione con i social?

Ho un blog che si chiama www.sabrinascampini.it dove ci saranno le interviste di 'Correzioni' e dove chiunque può scrivere per commentare e suggerire. E poi sono su tutti i social...