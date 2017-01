Sabrina Ferilli: "Vorrei che Maria De Filippi mi sposasse"

15:25 - Sembrano il giorno e la notte, ma l'amicizia tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli resiste ormai da ben 15 anni. Il legame tra le due è particolarmente profondo e Sabrina vorrebbe che fosse proprio la conduttrice a sposarla, nel caso di un futuro matrimonio con il compagno Flavio Cattaneo. "Vorrei che, fascia tricolore al petto, fosse proprio lei a celebrare le nozze" ha ammesso l'attrice al settimanale "Gente".

"Quando le ho chiesto di partecipare ad "Amici" Sabrina ha detto subito sì, senza chiedere con chi dovesse condividere la scena. È una che non si monta la testa, cosa rara nel mondo dello spettacolo" rivela la De Filippi.



L'incontro con la Ferilli è stato "terapeutico" per Maria, che dall'amica ha imparato a lasciarsi un po' andare: "Io sono pessimista, per natura. Il mio senso di autocritica è alle stelle. Penso sempre di poter fare tutto meglio forse perché a casa, da piccola, mi dicevano che facevo tutto male. Sabrina lavora sulla parte apprensiva di me, mi ha insegnato a dire un bel 'chissenefrega' là dove serve".