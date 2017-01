14:56 - Sabrina Ferilli, ospite a Matrix, ha parlato di tutto, dal cinema alla politica. Una delle protagoniste de La grande bellezza di Paolo Sorrentino, candidato agli Oscar come Migliore Film Straniero ha spiegato così il successo della pellicola:"La grande bellezza è un film che parla di un’Italia che è un mondo. Penso che questo film abbia uno sguardo di grande affetto e grande amore per l’uomo".

"Paolo - ha continuato la Ferilli - ha raccontato i personaggi con un affetto e una pietas eccezionale e quindi li senti vicini, li giustifichi, anche nelle loro bassezze". E della sua Ramona spiega, "È particolare il fatto che il mio personaggio che forse narrativamente è quello con più anima, forse più sentimentale degli altri, poi muoia drammaticamente". Un successo inaspettato, sebbene molto atteso, che ha permesso all'attrice di dimostrare ancora una volta la sua bravura.



Interessata all'attualità e da sempre attenta a quello che succede in Italia, la Ferilli ha proseguito l'intervista parlando dell’attuale situazione politica: "Non mi sono mai fatta affascinare dalle ultime mode, anche perché le mode le ho sempre lanciate io. Finché si tratta di un paio di scarpe si può anche seguire qualche suggerimento, ma quando si tratta di politici, invece, le mode non esistono". E su Renzi commenta:"Non sono d’accordo con il termine “rottamare”: se una persona è valida io mi auguro che viva 200 anni, e non che venga estromesso solo perché ha compiuto i 65 o i 70 anni. Tali affermazioni sono tutte sciocchezzine da slogan che per me, però, hanno le gambe abbastanza corte».