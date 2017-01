Sabrina Ferilli illumina "C'è Posta per Te"

10:12 - Sabato 15 marzo in prima serata su Canale 5 si chiude la diciassettesima edizione del people show "C'è Posta per Te". Il programma, ideato e condotto da Maria De Filippi, è stato premiato dal grande pubblico e ha permesso alla Rete ammiraglia Mediaset di essere leader negli ascolti tutti i sabato sera. In studio Sabrina Ferilli, reduce dal successo del premio Oscar "La Grande Bellezza", e il capitano della Roma Francesco Totti.