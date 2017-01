Rudy Zerbi e Alessia Marcuzzi accendono la musica su Canale 5

09:14 - Il "Music Summer Festival", la rassegna canora dell'estate di Canale 5, torna per il secondo anno consecutivo con una novità. Al posto di Simone Annicchiarico, ad affiancare la confermata Alessia Marcuzzi, ci sarà Rudy Zerbi. A riferirlo è il sito di Tv Sorrisi e Canzoni. Le quattro puntate andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset dal 7 luglio.

Le quattro serate dell'evento gratuito verranno registrate in Piazza del Popolo a Roma a fine giugno. Il cast è ancora in via di definizione ma non mancheranno i primi classificati dei dischi più venduti di questa settimana, i Dear Jack. La band si è classificata seconda ad "Amici 13" e ha vinto il Premio della critica. Non mancheranno la vincitrice del talent show di Canale 5 Deborah Iurato ma anche i Big della musica italiana. Tra qualche giorno sarà comunicato il cast ufficiale della kermesse.