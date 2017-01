17 settembre 2014 Rosario Crocetta: "Montalbano? La Rai ci deve 25 milioni di euro" Il presidente della regione Sicilia si scaglia contro la decisione di spostare il set della fiction in Puglia, poi fa pace con il produttore al telefono: "Si apre una fase nuova" Tweet google 0 Invia ad un amico

13:03 - E' guerra tra il governatore della Sicilia Rosario Crocetta e la Rai. L'ipotesi di trasferire il set della fiction "Montalbano" in Puglia non piace al presidente della Regione che annuncia di essere "pronto a denunciare tutto in Parlamento e alla Procura". "La Rai ci deve dare 25 milioni di euro, non facciano i furbi, non accetto contro-partite", sottolinea Crocetta. Ma dopo l'iniziale polemica scoppia la pace.

"E' strano che questa vicenda di Montalbano esploda proprio quando la Rai chiede un incontro alla Regione siciliana sul contenzioso per la fiction Agrodolce - spiega il governatore siciliano - su cui indaga la magistratura".



Il produttore della serie Carlo Degli Esposti lamenta che dalla Sicilia, nonostante l'indotto, non siano arrivati aiuti concreti e che recentemente ha chiesto un appuntamento a Crocetta ed ha atteso dalle 11 alle 17 prima di essere ricevuto. Il presidente della Regione però si difende: "Quel giorno all'Assemblea regionale c'era una seduta straordinaria... Sono disponibile a discutere immediatamente con la produzione".



LA PACE AL TELEFONO - Alla fine la telefonata tra Crocetta e Degli Esposti è arrivata e subito dopo il produttore si è detto "possibilista": "Crocetta mi ha assicurato di voler essere al fianco della Palomar per i prossimi Montalbano. Oggi si apre una fase nuova". insomma, Montalbano potrebbe restare in Sicilia.