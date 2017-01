Rosabell Laurenti Sellers è la new entry de "Il trono di spade"

12:02 - Rosabell Laurenti Sellers, protagonista 18enne delle serie tv cult "Mia and Me" e "Una grande famiglia" ma anche di film come "Femmine contro maschi", è una delle new entry della quinta stagione de "Il trono di spade". La notizia è stata annunciata alla convention mondiale Comic-Con di San Diego. L'attrice di madre americana e padre italiano vestirà i panni di Tyene Sand, figlia del Principe Oberyn Martell e del suo ultimo amore, Ellaria Sand.

A dispetto del suo aspetto grazioso Tyene sarà molto pericolosa, specialmente quando armata delle sue due spade. Tra le new entry anche le altre due figlie illegittime di Oberyn: Nymeria Sand, interpretata da Jessica Henwick, colta ma anche pericolosissima con la frusta, e la maggiore Obara Sand avrà il volto di Keisha Castle-Hughes.



Gli altri sei personaggi che andranno ad aggiungersi al già nutrito cast, sono Jonathan Pryce che sarà High Sparrow, leader religioso che giunge ad Approdo del re acclamato dal popolo per essere accorso in aiuto dei più deboli e contro la dilagante corruzione. Alexander Siddig interpreterà Doran Martell, fratello di Oberyn e signore di Dorne. Toby Sebastian nel ruolo di Trystane Martell, figlio di Doran e promesso sposo di Myrcella Baratheon (che non sarà più interpretata da Aimee Richardson ma da Nell Tiger Free). DeObia Oparei impersonerà Areo Hotah, capitano delle guardie del palazzo di Doran. Infine Enzo Cilenti sarà Yezzan, un mercante di schiavo senza scrupoli la cui attività si sconterà con la volontà di Daenerys. La quinta stagione andrà in onda ad aprile 2015 su Sky Atlantic HD.